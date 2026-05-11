Денис Седашов

Временный чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) заявил о готовности разделить ринг с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО). Немецкий боксер уверен, что их противостояние способно собрать полный стадион. Слова приводит iFL TV.

Отвечая на вопрос о том, почему украинец до сих пор не упоминал его имя среди потенциальных соперников, Кабайел отметил:

Сначала Усик проведет бой с Рико. Для фанатов бокса наш бой будет самым большим, который он может устроить. Он дрался с Энтони Джошуа, он дрался с Тайсоном Фьюри, он дрался с Даниэлем Дюбуа, и когда он победит Рико, почему бы и нет? Кабайель против Усика в Германии. Я думаю, мы можем легко распродать стадион. Я думаю, что имя Кабайеля не слишком громкое, но слишком рискованное. Агіт Кабаєл

Напомним, 23 мая Александр Усик должен выйти на ринг против Рико Верхувена в Гизе.