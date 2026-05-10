Сергей Разумовский

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился с болельщиками новым видео, которое быстро привлекло внимание фанатов бокса в соцсетях. Украинский боксер, чей профессиональный рекорд составляет 24 победы в 24 боях, в том числе 15 нокаутом, опубликовал ролик на своей странице в Instagram.

На видео Усик проводит тренировку на пляже вместе с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Боксеры выполняют упражнения и бегут вдоль побережья, а атмосферу ролику добавляет известная музыкальная тема из фильма Рокки III.

Именно музыкальное сопровождение сразу вызвало ассоциации с легендарной сценой тренировок из культового кинофильма. В ней соперники, ранее противостоявшие друг другу, затем объединялись ради новой цели. Подобные параллели особенно заинтересовали поклонников бокса, ведь Усик и Джошуа дважды встречались на ринге, и в обоих поединках победу одерживал украинский чемпион.

Это не ремейк фильма, это новая история, которая создается прямо сейчас. Александр Усик

Напомним, свой следующий поединок Александр Усик должен провести против известного кикбоксера Рико Верхувена. Бой запланирован на 23 мая и должен состояться в Египте. Для этого противостояния уже представили специальный пояс, который получит победитель.