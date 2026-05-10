Верховен: «Усик — один из лучших в истории, но я хочу покорить и мир бокса»
Поединок состоится 23 мая
около 2 часов назад
Голландский боец Рико Верхувен прокомментировал свое решение выйти на боксерский ринг против объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова приводит DAZN Boxing.
Звезда кикбоксинга считает поединок с украинцем логичным шагом в своей карьере, несмотря на огромную разницу в опыте именно в классическом боксе.
Да, для меня это было типа: «а почему бы не принять вызов?» Он считается, наверное, одним из лучших боксеров в истории. Так что какая это честь и какая возможность для меня! Я покорил все в кикбоксинге, и теперь у меня есть возможность сделать это в боксе. Мне это нравится, я никогда не позволяю себе останавливаться на достигнутом.
Александр Усик 23 мая проведет поединок против Рико Верхувена в Египте.
Усик и Джошуа повторили сцену из «Рокки», хотя украинец открещивается от ремейка.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05