Воррен планирует организовать бой Дюбуа — Чжан Чжилей
Дев Сахни сообщил, что промоутер собирается провести бой между китайцем и британцем
около 1 часа назад
Представитель промоутерской компании Queensberry Promotions Дев Сахни сообщил о планах организовать бой в супертяжелом весе между британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) и китайским боксером Чжаном Чжилеем(27-3-1, 22 KO).
По словам Сахни, идея боя принадлежит основателю и руководителю Queensberry Promotions Фрэнку Уоррену.
Фрэнк Уоррен сообщил мне, что хочет организовать бой между Даниэлем Дюбуа и Чжаном Чжилеем. Судьи для этого поединка не понадобятся. Бум. Бум. Бенг.
Дюбуа может провести бой против обидчика китайского гиганта.