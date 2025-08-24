Олег Гончар

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Джарон Эннис (34-0, 30 КО) раскритиковал идею возвращения 41-летнего Андре Уорда на ринг для поединка против экс-чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Об этом он рассказал Ring Magazine.

Эннис признал боксерские навыки Уорда, но выразил сомнения относительно его способности выдержать удары Джошуа из-за разницы в габаритах.

«Мне это не нравится. Андре стоит оставаться на пенсии. Джошуа — здоровенный парень. Мы не знаем, сможет ли Ворд выдержать его удары. Ему лучше наслаждаться плодами своего труда». Джарон Эннис

Ранее Уорд заявил, что бой с Джошуа мог бы побудить его вернуться в профессиональный бокс после завершения карьеры в 2017 году.

