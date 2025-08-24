Джарон Эннис: «Уорду не стоит возвращаться для боя с Джошуа»
Американский чемпион сомневается, что 41-летний экс-лидер второго среднего дивизиона выдержит силу ударов британца
43 минуты назад
Экс-чемпион мира в полусреднем весе Джарон Эннис (34-0, 30 КО) раскритиковал идею возвращения 41-летнего Андре Уорда на ринг для поединка против экс-чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Об этом он рассказал Ring Magazine.
Эннис признал боксерские навыки Уорда, но выразил сомнения относительно его способности выдержать удары Джошуа из-за разницы в габаритах.
«Мне это не нравится. Андре стоит оставаться на пенсии. Джошуа — здоровенный парень. Мы не знаем, сможет ли Ворд выдержать его удары. Ему лучше наслаждаться плодами своего труда».
Ранее Уорд заявил, что бой с Джошуа мог бы побудить его вернуться в профессиональный бокс после завершения карьеры в 2017 году.
