Андре Уорд намекнул на сенсационное возвращение в бокс
Боксер намекнул на камбэк
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира американец Андре Ворд намекнул на возможное возобновление выступлений. В разговоре с двукратным претендентом на титул Андре Дирреллом Ворд признался, что снова начал тренироваться.
Я уже вернулся в спортзал... Ты думаешь, я не в форме? Мы с тобой разные. Ты даже не представляешь, чем я занимался. Хотел бы ты это знать, но тебе стоит меньше сидеть в интернете. Если ты этого не видишь — это не означает, что этого не происходит.
Андре Ворд назвал величайшего боксера в истории.
Поделиться