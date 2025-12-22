Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) поделился мнением о поединке с Джейком Полом (12-2, 7 KO), а также высказал предположение о возможном будущем сопернике американца. Слова приводит MMA Fighting.

У Джейка есть дух. У него есть сердце. Он старался изо всех сил, и я снимаю перед ним шляпу, потому что, во-первых, многие бойцы не выходили на ринг со мной, а Джейк вышел, а во-вторых, даже когда его нокаутировали, он продолжал пытаться подняться.

Так что, Америка, я думаю, у вас есть человек, который потенциально — если у него все еще есть для этого сердце — может вернуться, стряхнуть пыль с плеч и снова выйти на ринг, и, возможно, распродать этот самый стадион где-то в 2026 году. Возможно, против Джервонты Дэвиса, Райана Гарсии, кто знает.