Фьюри о третьем бое с Усиком: «Яркое зрелище»
Томми считает, что Тайсон единственный на уровне украинского абсолютного чемпиона
около 1 часа назад
Британский боксер Томми Фьюри (11-0, 4 KO) оценил возможность проведения третьего поединка Александра Усика (24-0, 15 KO) и брата Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO). Бойца цитирует vringe.com:
Слушайте, я не могу говорить о том, что будет делать Тайсон, потому что каждый день он разный. Но поддерживает ли он себя в отличной форме? Безусловно! Тренируется ли он в зале каждый день дважды? Безусловно! Я не знаю, посмотрим, но я верю, что этот бой с Усиком – это всегда вариант, потому что они – единственные бойцы в дивизионе прямо сейчас. Они отличные, невероятные бойцы, и они единственные в дивизионе – это Тайсон и Усик. И я считаю, что Тайсон имел два плохих решения судей в боях против Усика. Конечно, каждый сейчас подумает о другом, но это мое мнение. И я думаю, если состоится третий бой, это будет очень яркое зрелище для каждого.
Напомним, что Усик получил отсрочку от переговоров о бое с Джозефом Паркером.