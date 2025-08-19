Олег Гончар

Британский боксер первого тяжелого веса Томми Фьюри (11-0, 4 КО) прокомментировал возможный поединок между американским ютубером Джейком Полом (12-1, 7 КО) и экс-чемпионом в тяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Слова Фьюри привел портал Boxing News 24.

Фьюри, который в 2023 году нанес Полу единственное поражение в карьере, считает, что бой с Джошуа будет для американца катастрофой. Он заявил, что даже с травмой Энтони легко победит Пола, а поединок не продлится дольше минуты.

«Если бой продлится больше двух минут, я скажу, что Джошуа получил огромные деньги. Без подкупа этот поединок невозможен из-за разницы в классе». Томми Фьюри

Фьюри подчеркнул, что современный бокс часто управляется финансами, поэтому исключать такой бой нельзя, хотя он и разочарует болельщиков.

