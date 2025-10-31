Денис Седашов

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн в комментарии iFL TV подтвердил, что возможный бой Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO) все еще обсуждается и может состояться в середине следующего года после подготовительного поединка.

По словам Хирна, вероятная дата проведения боя — февраль, а место проведения может быть Саудовская Аравия, Гана или Лондон.

Промоутер добавил, что пока окончательное соглашение по поединку с Фьюри не заключено, но переговоры продолжаются.

Усик против Фьюри больше не интересует фанатов. Хирн назвал настоящий бой, который ждут зрители.