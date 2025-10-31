Хирн назвал предполагаемую дату мега-боя Джошуа против Фьюри.
Ожидается, что боксеры выйдут на ринг в феврале 2026 года
43 минуты назад
Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн в комментарии iFL TV подтвердил, что возможный бой Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO) все еще обсуждается и может состояться в середине следующего года после подготовительного поединка.
По словам Хирна, вероятная дата проведения боя — февраль, а место проведения может быть Саудовская Аравия, Гана или Лондон.
Промоутер добавил, что пока окончательное соглашение по поединку с Фьюри не заключено, но переговоры продолжаются.
