Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли на своем Youtube канале разобрал поединок Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Джейка Пола:

Мне этот бой нравится намного больше… Они сделали это снова! Они пригласили еще одного парня, который слаб ментально, такого, который может даже немного продать свою душу за эти деньги. Да, и лечь на канвас ради Джейка Пола. Это должен был быть легкий бой для такого парня, как Энтони Джошуа.

Парень, который провел 24 раунда с чертовым Усиком, парень, который нокаутировал Нганну, одного из самых жестких людей на планете, парень, это должно было быть для него легкой задачей, легкие деньги.

Если AJ выйдет в ринг и будет тем, кем он является, опытным золотым медалистом Олимпиады. Опытным бойцом, большим, чем Джейк Пол, сильнее Джейка Пола, который имеет больше навыков, чем Джейк Пол… Если Джошуа не выйдет туда и не сломает Джейка Пола, то вы знаете, что это такое, ребята, на наши вопросы будут ответы. Что все просто идет по сценарию. Чистое WWE… Потому что Энтони Джошуа – он должен побить Джейка Пола.