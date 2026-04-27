Владимир Кириченко

Немецкий супертяжеловес Петер Кадиру (23-6, 5 КО) для Seconds Out рассказал о спаррингах с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Отличаются ли тренировочные лагеря Чисоры, Усика и Итаумы? И чем именно?

«У Мозеса и Дерека я был несколько раз, это было круто. Но с Усиком это был мой первый раз. Честно говоря, я был очень рад спарринговать с Усиком. Он номер один, все говорили мне, что он очень хорош. И он действительно такой.

Так что это был невероятный опыт – спарринговать со всеми этими парнями. Для меня самым особенным был спарринг с Усиком».

Вы говорите, что знали, что Усик хороший, а потом сами это почувствовали. Что именно это было?

«Это высокий темп, движения, скорость. Он не самый сильный панчер, но он может бить крепко. Вроде у него есть сила супертяжеловеса. Но когда вы его видите, он не большой. Он не такой крупный, как Энтони Джошуа, Дерек Чисора или Даниэль Дюбуа. Он не такой массивный.

Он даже не похож на настоящего супертяжеловеса, но он может хорошо боксировать. Он хорошо двигается. Он бьет сильно. Он бьет быстро. Так что да, чувак, я понимаю, почему люди говорят, что он лучший, потому что на самом деле сейчас он лучший супертяжеловес».

Давал ли он тебе какие-то советы после спаррингов?

«Не совсем, потому что он не очень хорошо знает английский, но он классный парень. Он на самом деле веселый. Он иногда шутит, но не дает советов».

Перенес ли ты что-то из его лагеря в свой?

«Это немного сложно, потому что они держат свои тренировки в секрете. Мы тренировались с ним только во время спаррингов, то есть я был с ним в зале только тогда, когда спарринговал. Остальные тренировки проходили в местных спортзалах в Испании или на улице. Только во время спаррингов мы тренировались с ним в одном месте.

Но я наблюдал, что он делает. Он очень-очень много двигается. Он не стоит на месте. Просто двигается, и двигается, и двигается».

Поединок Усика против Рико Верхувена состоится 23 мая в Гизе, Египет.

