Усик больше не претендует на бой с Фьюри: известная причина
Украинец не будет мешать «британской дуэли»
около 2 часов назад
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) готов отложить трилогию с Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) ради поединка между Цыганским королем и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Слова приводит Daily Mail.
Украинец подтвердил, что после официального подписания контракта между его конкурентами он готов отступить, чтобы дать возможность состояния британского дерби.
Если Джошуа и Фьюри подпишут контракт на бой, я отступлю назад, поскольку хочу, чтобы Энтони победил Тайсона. Кроме того, у Тайсона сейчас был разминочный бой. И было бы справедливо, если бы Энтони тоже провел такой же.
