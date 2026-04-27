Денис Седашов

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) готов отложить трилогию с Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) ради поединка между Цыганским королем и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Слова приводит Daily Mail.

Украинец подтвердил, что после официального подписания контракта между его конкурентами он готов отступить, чтобы дать возможность состояния британского дерби.

Если Джошуа и Фьюри подпишут контракт на бой, я отступлю назад, поскольку хочу, чтобы Энтони победил Тайсона. Кроме того, у Тайсона сейчас был разминочный бой. И было бы справедливо, если бы Энтони тоже провел такой же. Александр Усик

Джошуа: «Мне понадобилось время, чтобы собраться с силами для возвращения».