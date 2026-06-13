Джон Фьюри, отец экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО), поделился мыслями о длительном конфликте с сыном и рассказал о своих намерениях восстановить с ним общение. Слова приводит Boxing King Media.

Прошло много времени. В конце концов, я просто пытаюсь наладить отношения. Этого не должно было произойти с самого начала. Но позвольте мне сказать вам: никогда не ставьте чужих людей выше кровных родственников, потому что это никогда не сработает. Потому что чужой человек вас покинет, а родные – нет.

Знаете, не дай бог, если 20 человек устроят бунт, его друзья покинут его, а я там буду умирать за него. О чем это говорит? Его братья там будут умирать за него. А друзья куплены. Ставьте семью на первое место. Друзья – это одно, а семья – другое.

Так что семья на первом месте. И это единственное, из-за чего мы ссоримся. Но это все мелочи, не так ли? Он упрямый. Я тоже упрямый. Но хорошо, что он не хочет меня ударить, правда? Потому что он бы меня убил.