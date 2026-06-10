Владимир Кириченко

Стало известно, где может состояться поединок между эксчемпионом в супертяжелом дивизионе британцем Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) и его соотечественником, бывшим чемпионом мира в хэвивейте Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 KO).

По данным BoxingScene, бой может пройти на стадионе Со-Фай вблизи Лос-Анджелеса.

Отмечается, что двое официальных лиц, осведомленных о переговорах с участием Главы Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейха во время вечера бокса в Египте, где Усик победил Верховена, сообщили, что Со-Фай Стэдиум упоминался как приоритетное место для поединка.

Сообщается, что хотя многие британцы хотят, чтобы поединок состоялся на территории их страны, проведение его на открытом футбольном стадионе осенью или зимой делает событие уязвимым к плохой погоде, а Со-Фай Стэдиум является крытым стадионом.

Он примет восемь матчей ЧМ-2026 и Супербоул в феврале, может быть адаптирован для 100 000 зрителей, с 70 240 местами для матчей НФЛ.

По словам одного из осведомленных источников, приоритет заключается в том, чтобы провести Джошуа – Фьюри на стадионе НФЛ в регионе США с высоким интересом к боксу.

Напоминаем, что Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой в четвертом квартале 2026 года.

Ранее сообщалось, что Фьюри перед мегафайтом с Джошуа может провести бой против албанского ветерана.