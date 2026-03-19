Денис Седашов

Отец бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) Джон Фьюри скептически оценивает шансы своего сына на реванш против Александра Усика (24-0, 15 KO). По его мнению, возраст и длительный простой делают победу британца над украинцем невозможной.

Джон Фьюри отметил, что из-за разногласий по поводу возвращения Тайсона в большой бокс их отношения сейчас напряжены. Слова приводит Boxingnews 24.

Тайсону 38 лет, он уже полтора года вне ринга, а некоторые люди вливают ему в голову всякую чушь. Усик становится сильнее, а Тайсон — слабее. Он никогда не сможет его победить. Но у него такое большое эго, что он не остановится. И люди, которые его окружают, готовы бросить Фьюри в этот бой. Тайсон Фьюри

39-летний украинец начал лагерь в Испании. Бой против Верховена пройдет 23 мая в Гизе, Египет.

Ранее Усик назвал три боя, которые проведет до завершения карьеры: один из них – против Фьюри.