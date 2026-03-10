Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) для Inside The Ring рассказал о планах на будущее.

Этот бой больше похож на поединок для развлечения, как говорят люди. Как тебе удается оставаться мотивированным? Или как ты мотивируешь себя перед таким поединком?

«Для меня это настоящий бой. Да, Рико – не очень хороший боксер, но все нормально. Это такой веселый бой. Но следующий бой я хочу провести с победителем поединка Даниэль Дюбуа – Фабио Уордли».

Ты доминируешь в этом дивизионе уже достаточно долгое время. Как долго еще, по твоему мнению, ты будешь оставаться в боксе? Сколько еще хочешь достичь?

«Три».

Три года? Три боя?

«Три боя».

Первый – Рико. Второй – тот, кто победит в бою Уордли – Дюбуа. Третий – мой друг, жадное пузо Тайсон Фьюри».

Бой Усика против звездного кикбоксера Рико Верховена пройдет 23 мая в Гизе.

Ранее сообщалось, что Усик может провести трилогию с Фьюри в конце 2026 года.