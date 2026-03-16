Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) уверен в своей победе над Александром Усиком (24-0, 15 КО), если их противостояние дойдет до третьего боя. Британский боксер считает, что способен изменить ход противостояния с 39-летним украинцем. Слова приводит портал Boxing Social.

Я бы забрал третий бой. Знаю, если Усик выдержит до конца, я не одержу победу. Для меня это то же самое, что отдать ему поединок ещё до начала. Тайсон Фьюри

Напомним, что ближайший выход Тайсона Фьюри на ринг запланирован на 11 апреля. Британиц проведет бой против Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Украинец выйдет на ринг против Рико Верховеном. Бой состоится 23 мая. Поединок пройдет в исторической локации — египетской Гизе.