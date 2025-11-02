Денис Седашов

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Okay Eva рассказал, как завершил многолетнее сотрудничество с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО), которое длилось с 2013 года.

По словам Красюка, их контракт официально завершился перед боем Усика с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в 2021 году.

Я написал ему физическое письмо, не электронное и не сообщение. Что именно там было — не скажу, это личное. Наш контракт закончился, и дальше мы сотрудничали без обязательств. Ему была нужна моя работа, а мне — его, как спортсмена. За это время мы сделали действительно большое дело. Александр Красюк

Атлас проанализировал бой Усик – Вордли: «Он использует свою магию».