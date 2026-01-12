Отец Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO), Джон, в интервью изданию Seconds Out оценил шансы своего сына вернуть титул чемпиона мира в супертяжелом весе, поскольку Тайсон готовится к возвращению на ринг.

Нужно понимать, что на самом деле делал Тайсон в прошлом. У людей короткая память. Он победил Владимира Кличко, и тогда говорили то же самое. Он победил Деонтея Уайлдера в его лучшие годы, и тогда говорили то же самое.

Мы уже много раз говорили о физической форме Тайсона… Следите за новостями. Станет ли он трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе? Безусловно.