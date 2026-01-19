Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший в интервью YouTube-каналу Clubhouse Boxing высказался о решении звездного британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) возобновить профессиональную карьеру.

Американец поддержал возвращение Фьюри, подчеркнув, что бокс является неотъемлемой частью жизни для спортсменов такого уровня.

Я считаю, что для него это хорошо. Я говорил, еще до того, как он стал чемпионом мира, что при полной отдаче этому спорту он способен стать чемпионом в тяжелом весе, что он сможет победить всех этих парней. Именно это он и сделал.

Причина моего мнения заключается в том, что бокс — это ваша жизнь. После завершения карьеры очень трудно найти баланс.