Джонс о Фьюри: «Бокс — это его жизнь»
Американец поддерживает решение Цыганского короля возобновить карьеру
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший в интервью YouTube-каналу Clubhouse Boxing высказался о решении звездного британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) возобновить профессиональную карьеру.
Американец поддержал возвращение Фьюри, подчеркнув, что бокс является неотъемлемой частью жизни для спортсменов такого уровня.
Я считаю, что для него это хорошо. Я говорил, еще до того, как он стал чемпионом мира, что при полной отдаче этому спорту он способен стать чемпионом в тяжелом весе, что он сможет победить всех этих парней. Именно это он и сделал.
Причина моего мнения заключается в том, что бокс — это ваша жизнь. После завершения карьеры очень трудно найти баланс.
