Денис Седашов

В эту пятницу состоится долгожданный бой между Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейком Полом (12-1, 7 KO), но перед тяжелым поединком в хэвивейте оба боксера нашли время, чтобы присоединиться к праздничным мероприятиям перед Рождеством.

Поскольку бой был запланирован за несколько дней до Рождества, стриминговая платформа Netflix решила добавить праздничное настроение к событию. Вместо традиционной конфронтации боксеры обменялись рождественскими открытками, зачитывая послания друг друга.

Энтони Джошуа не удержался от шутливых замечаний в адрес Джейка Пола:

Джейку от Эй Джея. Ютуберу, который стал Санта-Клаусом с ирокезом. Ты можешь называть себя боксером-тяжеловесом, но на самом деле ты просто тяжелый. У тебя никогда не было чемпионского пояса и не будет, но я с удовольствием одолжу тебе один из своих, чтобы ты мог им себя отшлепать

После этого Джошуа получил свою открытку с посланием от Пола:

Экс-чемпиону, а теперь будущему проигравшему. С Рождеством, или, точнее, с поражением. Я знаю, что ты все еще переживаешь своё последнее поражение от Дюбуа, но не волнуйся, я сделаю 19 декабря еще более разочаровывающим для тебя и твоих фанатов. До встречи, гигантская булочка. Пока.

Поединок продлится восемь раундов по три минуты, а оба спортсмена будут выступать в перчатках весом 10 унций (около 280 грамм).

Независимо от результата, этот бой будет официально зафиксирован в их профессиональных рекордах.

Очередная битва взглядов Джошуа и Пола – Джейк проявил фантазию. Видео.