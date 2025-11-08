Джошуа может провести следующий бой в Африке
AJ может выступить на мероприятии в Гане
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа планирует камбэк на ринг в 2025 году.
Boxing Scene сообщает, что AJ может вернуться на ринг 20 декабря. Согласно информации источника, британец рассматривает возможность выступления на ивенте в Гане на вечере бокса с главным событием Крейг Ричардс – Дэн Азиз.
Отметим, что последний бой Джошуа провел еще в 20244 году, когда досрочно проиграл Даниэлю Дюбуа.
Напомним, что Джошуа может перебраться в тренировочный лагерь Усика.
