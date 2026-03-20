Джошуа не проведёт реванш против Уайта? Ответил гендир Matchroom Boxing
ЭйДжей вернулся к полноценным тренировкам
около 1 часа назад
Генеральный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит преуменьшил вероятность проведения реванша экс-чемпиона в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) против ветерана хевивейта Диллиана Уайта (31-4, 21 КО).
«Не думаю. В боксе возможно всё, но я не считаю, что именно Уайт станет следующим соперником.
Главное – привести Джошуа в состояние, когда мы точно будем знать, что он готов, а не назначать дату заранее.
Было бы замечательно увидеть его на ринге летом. Он уже вернулся к полноценным тренировкам, но должен быть полностью готов. Надеемся, скоро появятся новости».
Джошуа и Уайт бились друг с другом как на любительском ринге (победа Диллиана в 2009-м), так и на профессиональном (победа Энтони в 2015-м).
Ранее сообщалось, что Джошуа может провести реванш против Уайта.
