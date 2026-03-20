Генеральный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит преуменьшил вероятность проведения реванша экс-чемпиона в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) против ветерана хевивейта Диллиана Уайта (31-4, 21 КО).

«Не думаю. В боксе возможно всё, но я не считаю, что именно Уайт станет следующим соперником.

Главное – привести Джошуа в состояние, когда мы точно будем знать, что он готов, а не назначать дату заранее.

Было бы замечательно увидеть его на ринге летом. Он уже вернулся к полноценным тренировкам, но должен быть полностью готов. Надеемся, скоро появятся новости».