«Ничего не согласовано»: Хирн разбил надежды фанатов на быстрый бой Джошуа и Фьюри
Промоутер рассказал, что переговоры по поводу боя на данный момент не ведутся
38 минут назад
Промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), официально опроверг информацию о достижении соглашения по бою против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO).
По словам главы Matchroom Boxing, на сегодняшний день никаких подписанных документов или согласованных дат не существует.
Это неправда. Нет никаких соглашений о поединке Джошуа с Фьюри. Ничего не согласовано. Были разговоры еще до аварии Энтони. Мы собирались драться с Джейком Полом, затем в феврале-марте провести бой в Саудовской Аравии, а уже после этого — поединок с Тайсоном Фьюри. Потом произошла авария. С того времени не было никаких разговоров о бое — только о пересмотре плана.
Напомним, что ближайший выход Тайсона Фьюри на ринг запланирован на 11 апреля. Британец проведет бой против арсланбека махмудова (21-2, 19 KO).
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на мегафайт.