Денис Седашов

Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) откровенно рассказал, кто из соперников доставил ему больше всего хлопот в ринге.

Украинец выделил не Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) или Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), а ветерана хевивейта Дерека Чисору (36-13, 23 KO).

В интервью популярному изданию GQ Sports украинский чемпион вспомнил тот поединок:

Дерек как я! Ему было все равно – на ринге делал, что хотел. Потом Чисора признался, что технически не мог меня победить, поэтому давил психологически таким поведением. Но я выдержал. Александр Усик

«Я бы забрал третий бой»: Тайсон Фьюри назвал условие, при котором одолеет Усика.