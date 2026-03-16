Денис Седашов

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) может провести матч-реванш против Диллиана Уайта (31-4, 21 КО).

По информации Boxing King Media, Уайт в настоящее время рассматривается как основной кандидат на роль следующего соперника Джошуа, хотя официального подтверждения боя пока нет.

Боксеры имеют давнюю историю личных встреч. В 2009 году на любительском ринге победу одержал Уайт, а в 2015 году уже в профессионалах Джошуа взял реванш, нокаутировав оппонента. Третий бой планировался на август 2023 года, однако тогда его проведение сорвалось.

