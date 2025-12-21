Джошуа – о критике за бой с Джейком Полом: «Я бы хорошо над ним поиздевался»
AJ признает, что результат поединка с блогером является неудовлетворительным
41 минуту назад
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) отреагировал на критику за результат поединка с Джейком Полом. Слова британца приводит vringe.com:
Я это заслужил. Ведь мы – элитные бойцы. Ну вот давайте представим, что я тренер. Что я тренирую Энтони Джошуа. И что он под моим руководством прошел целых 6 раундов с Полом. Знаете, что я бы сделал? Я уже завтра заставил бы Джошуа вернуться в зал. Я бы хорошо над ним поиздевался. Я заставил бы его снова взяться за работу, приговаривая: «Как ты мог позволить этому пацану продержаться 6 раундов? Ты с ума сошел?» Но, к сожалению, я не могу вернуть время назад.
Напомним, что блогеру после поединка провели операцию.
