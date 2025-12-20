«Мне установили по две титановые пластины»: Джейк Пол — об операции на челюсти
Видеоблогер и боксер сообщил об успешной операции после поражения нокаутом
около 7 часов назад
Американский боксер и видеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) сообщил, что успешно перенес операцию после перелома челюсти, полученного в бою с бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).
Только что вышел из операционной. Всё прошло гладко. Мне установили по две титановые пластины с каждой стороны челюсти и удалили несколько зубов. Спасибо всем за поддержку. Чувствую сильную боль и скованность. На следующей неделе буду питаться исключительно жидкой пищей. Огромная благодарность замечательной команде Университета Майами — все были невероятно внимательны и заботливы.
Бой завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.