Бывший чемпион мира Дэвид Хэй высказался о бое Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) с Джейком Полом. Британца цитирует fightnews.info:

Это был неудобный вечер. Безусловно, ЭйДжей не мог справиться с Полом. Джейк имел отличный план на бой: он двигался на ногах, уклонялся и уходил в сторону. Понятно, что он много отрабатывал это в спаррингах. Надо отдать ему должное. Он вышел на ринг и отлично постарался. Он выдержал избиение как мужчина, не жаловался, хотя и дрался с куда большим, именитым бойцом мирового класса.

Случилось то, чему всегда было суждено случиться. Многие думали, что Пол продержится 1-2 раунда, но необходимо отдать Джейку должное. Он вышел туда, имел солидный план на бой, который он моментами выполнял, наносил удары и избегал мощных попаданий Джошуа. Но весовые категории в боксе существуют не просто так, и я бы сказал, что ему нужно оставаться в первом тяжелом весе, где бойцы одного с ним размера.