«Все вирішила фізична форма»: Леннокс Льюис — про перемогу Джошуа над Полом
Британец победил видеоблогера в шестом раунде
около 5 часов назад
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) над блогером-боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова приводит Boxing News.
Энтони Джошуа сделал то, что и должен был сделать. Перед ним был соперник, который много бегал по рингу, но не наносил достаточно ударов. Это было лишь вопросом времени, когда Джошуа его поймает. Всё решила физическая форма — и Джошуа был значительно лучше своего оппонента.
По его словам, выступление Джейка Пола было «базовым», и он вряд ли сможет показать лучшую игру.
Он противостоял олимпийцу и бывшему чемпиону мира, так что я не вижу, как он мог выглядеть действительно хорошо.
Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде.