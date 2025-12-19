Денис Седашов

Британский эксчемпион мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) на пресс-конференции перед боем с Джейком Полом (12-1, 7 KO) ответил на вопрос о возможном поражении.

Приду снова. Отпускаю это, и через год-два снова буду хедлайнером. Такое есть, это часть игры. В спорте бывают поражения, но без них ты бы не добился того, что имеешь. Антони Джошуа

Британец добавил, что после побед и поражений всегда поднимается:

После поражения отряхиваешься и идешь дальше. Когда я решу завершить карьеру, все признают мои достижения. Я переживал поражения, но сейчас стою уверенно. Антони Джошуа

