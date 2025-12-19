Денис Седашов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в социальной сети высказался по поводу предстоящего боксерского поединка между Джейком Полом (12-1, 7 KO) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

По словам Макгрегора, он обратил внимание на букмекерские коэффициенты на нокаут, выполненный Джошуа в первую минуту боя — 11 к 1. Ирландец отметил, что сам еще не делал ставки, однако такой вариант считает очень привлекательным.

Нокаут в первые 60 секунд с таким коэффициентом выглядит чрезвычайно интересно. Для Джошуа это легкий бой, и я убежден, что Пол будет серьезно наказан. Конор Макгрегор

Он также провел параллели со своей карьерой, напомнив о быстрых победах над Дональдом Серроне, Дастином Порье и Жозе Альдо, и подчеркнул, что хорошо умеет оценивать силу и реакцию соперников. По его мнению, по сравнению с топовыми оппонентами Пол значительно уступает по опыту, габаритам и уровню подготовки.

Пол — новичок, он ниже, легче и еще сырой. Для Джошуа одной минуты вполне достаточно. Этот коэффициент даже немного пугает, но в любом случае нас ждет зрелищный бой. Конор Макгрегор

Бой Пол — Джошуа: полный кард вечера бокса в США.