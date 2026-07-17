Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) прокомментировал подготовку под руководством украинского тренера Егора Голуба в лагере обладателя титулов Александра Усика (25-0, 16 КО). Слова приводит DAZN Boxing.

Британец отметил, что хочет перенять методы подготовки лидера дивизиона:

Усик – лучший в мире, так что стоит посмотреть, что именно он делает, какие барьеры преодолевает и какие границы расширяет.

Если я смогу следовать этому в тренировочном процессе, то, думаю, результаты придут и на ринге.