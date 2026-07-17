Джошуа объяснил решение тренироваться в лагере Александра Усика
Эй Джей рассказал о подготовке к июльскому поединку против Кристиана Пренги
около 2 часов назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) прокомментировал подготовку под руководством украинского тренера Егора Голуба в лагере обладателя титулов Александра Усика (25-0, 16 КО). Слова приводит DAZN Boxing.
Британец отметил, что хочет перенять методы подготовки лидера дивизиона:
Усик – лучший в мире, так что стоит посмотреть, что именно он делает, какие барьеры преодолевает и какие границы расширяет.
Если я смогу следовать этому в тренировочном процессе, то, думаю, результаты придут и на ринге.
Следующий бой Джошуа проведет 25 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против албанца Кристиана Пренги (20-1, 20 КО).