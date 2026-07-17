Денис Седашов

ФИФА впервые в истории наградит победителей чемпионата мира эксклюзивными чемпионскими кольцами. Одна сторона изделия будет украшена кубком мира, другая – символикой триумфатора Мундиаля (Испании или Аргентины).

Всего выпущена лимитированная коллекция из 2026 пронумерованных колец с сертификатами подлинности. 30 экземпляров зарезервированы для игроков и тренерского штаба команды-победителя, а 1996 штук поступят в продажу для болельщиков.

Финал ЧМ-2026 Испания – Аргентина состоится в воскресенье, 19 июля. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Финал ЧМ-2026 получил политический подтекст. Трамп станет почетным гостем матча.