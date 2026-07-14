Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 KO) для Boxing News 24 выразил недовольство долгим ожиданием поединка между экс-чемпионами в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

«Да ладно. Что мы делаем? Мы так долго этого ждали. Эй Джею после всего, что он пережил, нужен бой для улучшения формы. Но, черт возьми, Фьюри, ты только что справился с легкой добычей и получаешь похвалы. Чего мы ждем?

Я не понимаю, как они оба из одной страны, но никогда ранее не дрались. Теперь нам придется ждать, пока они станут старше и потеряют форму. Один завершает карьеру, потом возвращается. Он снова уходит на пенсию, потом возвращается. Давай, Фьюри. Выходи на ринг и сражайся. Покончи с этим.

Проведение боя между ними в Лас-Вегасе, а не в Великобритании? Это самая глупая идея. Я не понимаю деловое мышление этих людей. Они – английские боксеры. Почему не провести бой там? На «Уэмбли».

Именно там должен состояться этот бой, потому что болельщики придут и поддержат его. Это чисто британское противостояние. Нет смысла привозить его сюда, в США».