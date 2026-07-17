Срна: «Хочу вернуться в наш Донецк — это наша общая мечта»
Бывший капитан горняков во время общения с детьми рассказал о стремлении клуба снова играть в родном городе
около 3 часов назадПодписаться в
Спортивный директор Шахтера Дарио Срна во время онлайн-встречи с участниками проекта «Давай, играй!» рассказал, к какому футбольному месту в своей карьере мечтает вернуться больше всего.
Хорватский функционер и экс-капитан шахтеров признался, что его главное желание связано с клубным домом и родным стадионом Шахтера.
Хочу вернуться в наш Донецк, где мы построили невероятную Донбасс Арену, где были наши болельщики и наше сердце. Надеюсь, наступит день, когда Шахтер вернется в свой родной город. Это наша общая мечта.
Напомним, свой последний домашний поединок в Донецке Шахтер сыграл 2 мая 2014 года. Тогда дончане на Донбасс Арене со счетом 3:1 победили мариупольский Ильичевец.
В Шахтере официально подтвердили второй трансфер под следующий сезон.