Денис Седашов

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна во время онлайн-встречи с участниками проекта «Давай, играй!» рассказал, к какому футбольному месту в своей карьере мечтает вернуться больше всего.

Хорватский функционер и экс-капитан шахтеров признался, что его главное желание связано с клубным домом и родным стадионом Шахтера.

Хочу вернуться в наш Донецк, где мы построили невероятную Донбасс Арену, где были наши болельщики и наше сердце. Надеюсь, наступит день, когда Шахтер вернется в свой родной город. Это наша общая мечта. Даріо Срна

Напомним, свой последний домашний поединок в Донецке Шахтер сыграл 2 мая 2014 года. Тогда дончане на Донбасс Арене со счетом 3:1 победили мариупольский Ильичевец.

В Шахтере официально подтвердили второй трансфер под следующий сезон.