Официальный промо-ролик боя Джошуа против Пренги опубликован.
Бой состоится 25 июля
около 3 часов назадПодписаться в
Стриминговая платформа DAZN представила яркое промо-видео к предстоящему поединку между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) и албанским боксером Кристианом Пренгой (20-1, 20 КО).
Противостояние состоится уже 25 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Ранее Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри официально подписали контракт на поединок, который запланирован на четвертый квартал 2026 года.
Президент UFC: «Знаю, где пройдет бой между Фьюри и Джошуа».
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