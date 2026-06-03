Владимир Кириченко

Бывший чемпион в тяжелом весе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) в интервью talkSPORT Boxing предлагал своему соотечественнику Тайсону Фьюри (35-2-1, 24 КО) провести промежуточный поединок против одного из клиентов Queensberry Promotions перед их очным мегабоем.

«Он будет драться с Итаумой?»

Не знаю точно, с кем он будет драться. Уоррен не дал мне никакого намека.

«Потому что когда я искал соперника на эту дату, он говорил мне что-то вроде: «Подерись с Вордли, подерись с Итаумой. Эти бои легко организовать, если тебе нужен бой для возвращения.

Так что, как по мне, это были бы идеальные варианты, потому что они же все у одного промоутера, так?».

Да.

«Так что если Фьюри действительно тот, за кого себя выдает, возможно, ему стоит сделать шаг вперед, а Френку — предложить своего бойца, вместо того чтобы волноваться о том, чем занимаюсь я».

Джошуа и Пренга провели первую дуэль взглядов перед поединком в Эр-Рияде. Видео