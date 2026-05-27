Бывший тренер Джошуа заявил, что Бенавидес победит Усика
Американец хочет увидеть этот поединок
35 минут назад
Известный американский специалист Роберт Гарсия для YSM Sports Media поделился мыслями о дальнейших планах обладателя титула WBC в полутяжелом дивизионе Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО).
«В нем нет никакого смысла драться с Фрэнком Санчесом. Фрэнк – не большое имя.
Я считаю, что ему нужно сразу выходить на Усика. Опытный тренер удвоил свою уверенность, когда его переспросили, действительно ли он думает, что Бенавидес победит.
Я думаю, Бенавидес побьет Усика. Да, я действительно считаю, что он его побьет. Понимаю, что риск огромен и это будет нелегко, но я действительно думаю, что Бенавидес победит его».
Ранее сообщалось, что в команде чемпиона мира из США настроены побиться с Усиком.