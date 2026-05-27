Известный американский специалист Роберт Гарсия для YSM Sports Media поделился мыслями о дальнейших планах обладателя титула WBC в полутяжелом дивизионе Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО).

«В нем нет никакого смысла драться с Фрэнком Санчесом. Фрэнк – не большое имя.

Я считаю, что ему нужно сразу выходить на Усика. Опытный тренер удвоил свою уверенность, когда его переспросили, действительно ли он думает, что Бенавидес победит.

Я думаю, Бенавидес побьет Усика. Да, я действительно считаю, что он его побьет. Понимаю, что риск огромен и это будет нелегко, но я действительно думаю, что Бенавидес победит его».