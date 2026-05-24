Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о поединке между обладателем титулов WBA, WBC и IBF Александром Усиком (25-0, 16 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном (1-1, 1 КО). Слова приводит Fight News.

Британский боксер отметил конкурентный характер встречи и высокий уровень кикбоксера на ринге, однако высказал несогласие с решением рефери остановить бой в 11-м раунде:

Я не знаю, победил ли Верховен, но это был хороший бой. Я знал, что Рико – хороший боец. Была ли остановка боя преждевременной? Да, однозначно. Энтони Джошуа

«Плохой вечер для Усика»: Стивенсон раскритиковал форму украинца в бою с Верхувеном.