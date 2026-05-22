Денис Седашов

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) поделился мыслями относительно шансов нидерландского кикбоксера Рико Верховена в предстоящем поединке против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО).

Британский боксер согласился с экспертным мнением, что шансы Верховена на успех в ринге составляют не более одного процента. Слова приводит Boxing news online.

Я думаю, наверное, так же. В боксе, думаю, Усик истощит его запас сил. Объясню это так для тех, кто смотрит дома. Представим, что вы играете в Street Fighter, и у вас есть шкала энергии – Усик знает, как заставить соперника ее тратить. По моему мнению, он просто его истощит. Надеюсь, бой продлится четыре раунда или больше, потому что я хочу насладиться вечером бокса. Энтони Джошуа

Противостояние состоится уже в эту субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».