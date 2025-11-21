Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) высказался о проведении поединка с Джейком Полом. Британского боксёра цитирует secondsout.com:

Джейк или кто-то другой может получить этот поединок Никакой пощады. Я взял паузу и возвращаюсь с мега-шоу. Это большая возможность для меня. Нравится вам это или нет, я здесь, чтобы показывать сумасшедшие цифры, проводить большие бои и бить все рекорды, сохраняя при этом спокойствие, хладнокровие и собранность.

Запомните мои слова, вы увидите, что в будущем гораздо больше бойцов будут выбирать такие возможности. Я разрушу интернет, разбив лицо Джейка Пола.