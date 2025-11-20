Менеджер Итауми: «Джошуа и Джейку Полу нужно выйти после боя в безопасности»
Воррен надеется, что бойцы после поединка будут невредимыми
около 1 часа назад
Менеджер британского супертяжеловеса Мозеса Итаума (13-0, 11 KO) Фрэнсис Уоррен поделился мыслями о бое Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейка Пола. Функционера цитирует vringe.com
Я просто надеюсь, что они оба выйдут после боя в целости, безопасности и с уважением. Вот все, что я могу сказать об этом. Вы можете понять, почему парни делают это. Я думаю, им нужно выйти после боя в безопасности, с неизменным уважением и высоко поднятой головой. Независимо от причин, по которым они это делают, я надеюсь, что они покинут ринг с уважением и вернутся домой к своим семьям в здравии.
Напомним, что бой Джошуа – Джейк Пол состоится в декабре 2025 года. Боксеры получат космические гонорары.
Поделиться