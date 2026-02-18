«Не знаю, что у него в голове». Богачук – о позиции Ломаченко по поводу российско-украинской войны
Сергей считает, что сначала нужно выслушать аргументы Василия, а уже потом делать выводы
около 1 часа назад
Фото: Sky Sports
Украинский боксер Сергей Богачук (27-3, 24 КО) в интервью sport-express.ua высказался о молчаливой позиции Василия Ломаченко по поводу российско-украинской войны:
Я не могу комментировать, пока лично не поговорю с ним. Не знаю, что у него в голове, какие мотивы. Судить без фактов – неправильно. Возможно, у него есть свои аргументы. Пока я их не услышал, делать выводы не хочу.
Напомним, что Богачук вошел в топ-10 рейтинга WBC в среднем весе.