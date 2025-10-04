Бывший соперник Александра Усика (24-0, 15 KO) и Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) Шон Портер ответил, кто из звездных боксеров более технический. Слова американца приводит vringe.com:

Теренс более технический. Никогда в жизни не дрался с кем-то, кто мог бы делать на ринге все то же, что я могу делать. Когда я дрался с Усиком, он боксировал в стиле контратакующего. Высокий, сильный левша с длинными руками. Это очень разносторонний боец. Но даже он не из тех, кто умеет абсолютно все. А вот Теренс умеет.

Я сам из тех, кто умеет на ринге все. Но с такими, как Кроуфорд, никогда не встречался. Этот парень имеет все. Именно это и делает его лучшим бойцом в мире.