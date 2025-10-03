Известный тренер Роберт Гарсия высказался о возможной травме Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) еще до мегафайта с Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO). Слова американца приводит vringe.com:

Никогда не было боя, где бы мы сказали, что джеб Канело был лучшим, и он использовал его так много раз, или что он так активен со своим джебом. Особенно, когда он дерется против левши. Я не думаю, что есть какие-либо оправдания. Я считаю, Кроуфорд был намного лучше, и он сделает то же самое в реванше, если он состоится и Кроуфорд будет на 100% здоров. У многих бойцов, которые дерутся, у них много травм. Есть много проблем, которые происходят во время тренировочного лагеря. Есть бойцы, которые дерутся с различными травмами или чем-то подобным.

Возможно, приближается реванш, и они используют это, чтобы было оправдание, и что реванш якобы будет намного лучше. Я могу видеть это так, потому что вовлечены большие деньги, и реванш будет огромным, особенно, если люди верят в то, что у него была травма, и он не использовал джеб. Канело в любом случае никогда не использует много джебов.