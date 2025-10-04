Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV ответил, кого считает лидером рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории:

Кого Кроуфорд победил из списка P4P? Ответ — Канело, и, возможно, Эррол Спенс на тот момент, который был где-то в конце топ-10 на то время, но когда он дрался с Шоном Портером, когда он дрался с Келлом Бруком, когда он дрался с Амиром Ханом, когда он дрался с Гамбоа... Важно, чтобы вы поняли, что я имею в виду.

Я думаю, что он боец с лучшими навыками на планете. Это не его вина, он мог бы победить этих настоящих элитных ребят в расцвете сил, но ему так и не пришлось с ними драться.

А затем я смотрю на Усика и вижу Тайсона Ф'юри, который, я считаю, был в расцвете сил, на пике своей формы, AJ два-три года назад, Дюбуа, который является молодым человеком, и, в частности, одержал вторую победу над Джошуа, когда он работал на полную мощность. Но даже когда я возвращаюсь к крузервейту, он побеждал этих ребят на чужой территории. Он превосходит (Кроуфорда), но это очень близко.