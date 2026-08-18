Экс-абсолютный чемпион мира проведет бой против Тима Цзю
Звездный американец не боксировал с сентября 2023 года
Джермалл Чарло / Фото - premierboxingchampions.co
Бывший абсолютный чемпион в первом среднем дивизионе американец Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) для BoxingScene опроверг, что может стать соперником своего соотечественника временного чемпиона WBC в первом среднем весе Верджила Ортиса (24-0, 22 КО).
«Вообще неправда.
Я лично общался с главой Premier Boxing Champions Элом Хэймоном, и мой следующий бой будет против Тима Цзю.
Сейчас мы согласовываем локацию».
36-летний Джермелл не дрался с сентября 2023 года, когда единогласным решением судей уступил Саулю Альваресу.
Напомним, Цзю в своем последнем поединке победил Эррола Спенса.
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