Денис Седашов

Экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло (34-0, 23 КО) выступит на вечере бокса 26 июля в Сиднее (Австралия). Главным событием турнира станет бой между Тимом Цзю(27-3, 18 КО) и Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Промоутерская компания No Limit Boxing объявила, что соперником американца будет 30-летний австралиец Коен Мазудьер (15-4-1, 6 КО).

Для Чарло этот поединок станет первым с мая 2025 года. Это всего лишь второй выступление боксера за последние три года и третий за пять лет.

В США предположили, что Усик откажется от боя против Кабайела.